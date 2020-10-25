Haber Giriş: Kaynak: DHA
Likya Yolu'nda kaybolan turisti jandarma buldu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Ukraynalı 15 kişilik gruptan yolunu kaybeden bir turist, jandarma ekiplerince 2 saatte bulundu.
Kemer'e giden Ukraynalı 15 turist, Tekirova Mahallesi'ndeki Maden Koyu güzergahından Likya Yolu yürüyüşüne çıktı.
Grup içindeki Y.I. ormanlık alanda yürüyüş ekibini kaybetti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu'na ihbarın ardından Y.I.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Yeri tespit edilen Y.I., 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Ukraynalı Y.I., arkadaş grubunun yanına götürüldü.
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