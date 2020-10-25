Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Düğünde sahte altını bırakıp gerçeğini alan dolandırıcı yakalandı
Adıyaman’da bir kişi, düğün törenine davetli gibi katılıp takı masasında sahte altını bırakıp gerçeğini alarak kayıplara karışmıştı. Polis tarafından yakalanan o dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da Sultan ve Osman Delibaş çiftinin düğününe kimliği belirsiz bir kişi katıldı.
Şüpheli, çevredekilerle sohbet ettikten sonra takı masasına yöneldi.
1 adet sahte çeyrek altını kavanoza attı, takı listesine adını yazdırdı.
Zanlı, bir süre sonra takı masasına tekrar gitti.
Altın dolandırıcısı kamera kayıtlarından tespit edildi
Düğüne gelemeyen annesinin takıyı çifte kendisinin hediye edeceğini söyledi, gerçek altını alarak düğün alanından ayrıldı.
Polis, düğün dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtları incelendi, şüphelinin kimliği tespit edildi.
Evinde yakalanan dolandırıcı, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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