Vaka sayısındaki artışa rağmen İzmir'de bazı vatandaşlar, salgın önlemlerini hiçe saydı.

Koronavirüs salgını ile mücadele yurt genelinde devam ederken, havanın mevsim normallerin üstünde seyretmesi İzmir'in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ve Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Evlerinden çıkan kişiler, Kordon'da vakit geçirdi. Buradaki bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Polis ve bekçiler ise maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişileri sık sık uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Çöplerini bırakıp gittiler

Öte yandan, sıcak hava nedeniyle sahil ve parklara giden birçok kişi, yiyecek ve içeceklerin ambalajlarını çöpe atmak yerine çevreye bıraktı. Çimlerde meydana gelen görüntü adeta çöp yığınını anımsattı.

[Fotoğraf: DHA]