Kordon'da koronavirüs tedbirlerine yine uyulmadı
İzmir Kordon'da bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Bölgede yoğun mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.
Vaka sayısındaki artışa rağmen İzmir'de bazı vatandaşlar, salgın önlemlerini hiçe saydı.
Koronavirüs salgını ile mücadele yurt genelinde devam ederken, havanın mevsim normallerin üstünde seyretmesi İzmir'in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ve Kordon'da yoğunluğa neden oldu.
Evlerinden çıkan kişiler, Kordon'da vakit geçirdi. Buradaki bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydıkları görüldü.
Polis ve bekçiler ise maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişileri sık sık uyardı.
Çöplerini bırakıp gittiler
Öte yandan, sıcak hava nedeniyle sahil ve parklara giden birçok kişi, yiyecek ve içeceklerin ambalajlarını çöpe atmak yerine çevreye bıraktı. Çimlerde meydana gelen görüntü adeta çöp yığınını anımsattı.
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