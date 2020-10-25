Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yangın nöbeti yorgun düşürdü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününe girdi. Alevlerle aralıksız mücadele eden orman işçileri yerlerde yatarak dinlendi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ormanlık alanda perşembe günü başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çatalzeytin'e bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
Yaklaşık 400 personel ile çok sayıda arazöz, iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteriyle alevlere aralıksız müdahale ediliyor.
3 gündür uykusuzlar
3 gündür aralıksız çalışan orman işçileri yerlerde yatarak dinlendi. Buldukları taşların üzerinde karınlarını doyuran işçiler dumandan zehirlenmemek için sık sık ayran içiyor.
Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda çıkan ikinci yangın ise kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 14:25
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