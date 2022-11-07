Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edildi
[Fotograf: DHA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaşamını yitirmiş, 32 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 28'i taburcu edildi. 2'si ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Doğan K. idaresindeki yolcu otobüsü dün Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmişti.
Yolculardan Ayşe Özdemir, Dursun ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan 28'i taburcu edildi. 2'si ağır 4 yaralının tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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