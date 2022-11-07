İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. yönetimindeki otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkiinde, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yücel Y., yedek şoför Atar Y. ve 3'ü jandarma personeli 43 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazada devrilen otobüsün iş makinesiyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Otobüste 45 kişi bulunuyordu

Gürün Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Diyarbakır'a Suriyeli göçmenleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Otobüste 38'i Suriyeli, 2'si şoför, 5'i jandarma personelimiz olmak üzere 45 kişi bulunuyordu. 2 Suriyeli olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. 10 Suriyeli de ağır yaralı durumda, bunlardan bazılarını bölge hastanelerine sevk ettik. 5 jandarma personelimizden de 3'ü yaralı, 2 jandarma personelimizi tedbir amaçlı Kayseri'ye sevk ettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay adli olarak da soruşturuluyor. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması kazaya sebebiyet vermiş olabilir."

"Yaralanan 43 kişinin tedavisi sürüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kazada yaralanan 43 kişinin tedavilerinin sürdüğünü belirtti:

"Otobüs devrilmesi sonucu, 2 vatandaşımızın ölümüne yol açan Sivas Gürün’deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."