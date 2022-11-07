Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

"Gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmayla ilişkili olduğu anlaşılan kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sözde sorumlularla iletişim kurduğu tespit edilen; 2’si görevde, 2’i emekli, 2’si ihraç subay ile 2’si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1’i sivil, 3’ü aktif kamu görevlisi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüyor.