Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamasında, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti; ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.https://t.co/FlaauM1CmT pic.twitter.com/1zC5qISlVa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2022

Öte yandan, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması için otoyolun İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki sürücüler, Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.