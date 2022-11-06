Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüs bilet fiyatlarını yükseltmeyen firmaya saldırı
[Fotograf: İHA]
Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şehir içi servis ve bilet fiyatlarını düşük tutan firmanın yazıhanesine başka bir firma yetkilileri saldırıda bulundu.
Dün akşam saatlerinde Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yetkilileri, bilet fiyatlarını düşük tutan ve yükseltmeyen başka bir firmanın yazıhanesine saldırdı.
Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı.
Olayı yatıştırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ifadelerin alınması için emniyete götürüldü.
Etiketler: Kayseri
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