Dün akşam saatlerinde Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yetkilileri, bilet fiyatlarını düşük tutan ve yükseltmeyen başka bir firmanın yazıhanesine saldırdı.

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı.

Olayı yatıştırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ifadelerin alınması için emniyete götürüldü.