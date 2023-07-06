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Türkiye
AA 06.07.2023 18:41

Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı Yüksel Apartmanı'nın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman apartmana yayılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda kalan Iraklı aileler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 11 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, diğer 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Tahliye sırasında evden çıkmak istemeyen yaşlı kadın, itfaiye ekibinin telsiziyle aşağıda bekleyen ailesiyle görüştürüldü.

Hastanelerde tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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