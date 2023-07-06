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Türkiye
AA 06.07.2023 17:14

Şanlıurfa'da kuduz vakası: Büyükbaş hayvanlarda da rastlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı. Kaymakamlık, köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlandığını, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapıldığını duyurdu.

Şanlıurfa'da kuduz vakası: Büyükbaş hayvanlarda da rastlandı

Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kuduz vakası nedeniyle bir kişinin tedavi altına alınmasının ardından konuyla ilgili araştırma yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlanmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

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