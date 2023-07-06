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Türkiye
AA 06.07.2023 16:47

Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Nadir S. idaresindeki otomobil, Saruhanlı-Akhisar kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp karşı yönden gelen Ö.E. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Göralp hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nadir S, eşi Nurdan S. ile kamyonet sürücüsü Ö.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadir S. ile Nurdan S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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