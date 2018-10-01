Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eylül 2018'de, şahit olduğu vahşete dayanamadığı için teslim olduğunu belirten bir teröristin itirafları, terör örgütünün elebaşları için çocuk ya da kadın fark etmeden insan hayatının bir anlamı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

9-10 yaşlarında çocuklardan gruplar oluşturuluyor

Teröristin ifadesine göre örgüt, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında "Gençler Taburu" adı altında 9-10 yaşlarında çocuklardan gruplar oluşturuyor. Bu çocuklar, ellerine silah tutuşturulup bile bile ölüme gönderiliyor.

Çatışmalarda yaralanan çocukların tedavileri engelleniyor

Türkiye ve uluslarası kuruluşların örgütün çocuk istismarını yakından takip ettiğini bilen ve yaptıkları insanlık dışı muamelenin ortaya çıkmasından korkan bölücü örgüt, çatışmalarda yaralanan çocukların tedavilerini engelliyor.

Evlerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin verilmiyor

Ailelerinin yanına, evlerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin vermeyen bölücü terör örgütü üyeleri, onları tek başlarına ölüme terk ediyor.

Bölücü ​terör örgütü PKK'nın çocuk istismarı, daha önce birçok kez uluslararası insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarının resmi raporlarında yer almıştı. Bu raporlar, örgütün caniliğini ortaya koyan en kuvvetli delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA