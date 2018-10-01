Irak'ın kuzeyinde en az 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edildi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edilmiş; üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/AnoLRhhI5O— TSK (@TSKGnkur) 1 Ekim 2018
Kaynak: TRT Haber