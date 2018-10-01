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Irak'ın kuzeyinde en az 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde en az 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edildi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak'ın kuzeyi, avaşin basyan, hava harekatı, ikmal noktası
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