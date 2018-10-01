Adanalılardan NASA görevlisine esprili soru

Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen Yüreğir Bilim Şenliği’nin son gününde, NASA’da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ile görüntülü canlı bağlantı kuruldu.

Yıldız, şenlik meydanında çocuklara NASA’da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı.

Telekonferansın sonunda Umut Yıldız’a bir kız çocuğu, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu" diye sordu.

Esprili soruya Umut Yıldız ise yine esprili şekilde, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım" diye cevap verdi.

Yıldız, gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından “Kaliforniya da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok” dedi.

Bilim şenliği 4 gün sürdü

Atakent Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi’nde 4 gün süren Bilim Şenliği’nde, THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi, temsili model roket fırlatımı, bilimsel deneyler, bilim şov, bilim oyunları ve müzikal gösterileri yapıldı.

Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi’nde yer alan Planetaryum’da güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösterimle ziyaretçiler çarpıcı bir anlatımla evrenin derinliklerine gizemli bir yolculuk yaptı.

Etkinliklere çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Özellikle bilimsel deneyler, roket fırlatma ve şenlikte sergilenen Çukurova Üniversitesi’nin geliştirdiği “1.5 Adana” isimli elektrikli otomobil ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA