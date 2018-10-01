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Zonguldak'ta yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a gelen yolcu uçağının tekerleği, havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada çamura saplandı.

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Zonguldakta yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı

Yaz sezonu uçuşları kapsamında Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman havayolu şirketi Germania'ya ait uçak, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indi.

İniş sonrasında uçağın tekerleği, pist sonunda manevra sırasında çamura saplandı.

Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasına uçaktaki yolcular tahliye edildi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Pistten çıkma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Çınar, "İndikten sonra, taksi yolunda ilerlerken manevra yaptığı sırada lastiği çamura saplanmış. Yolcular uçaktan indirilerek havaalanına getirildi. Olumsuz bir durum yok." diye konuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, yolcu uçağı, almanya
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