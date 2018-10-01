İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, "uyuşturucuyu madde veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme" amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları iddia edilen sosyal medya fenomenlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan "Narkonet-2" adlı operasyonda, "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K., rap türü şarkı söyleyen ve "Şam" lakabıyla bilinen Ş.K.O., "Burry" takma adını kullanan şarkıcı B.A. ve youtuber A.M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden P.K. ile B.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda, "fişek" olarak bilinen kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA