Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişinde şiddetli yağış: Trafik durma noktasına geldi
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri çıkışındaki bölümde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor.
Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle otoyola giremeyen araçların da kullandığı kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
Yağış nedeniyle bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede, araç kuyruğu oluştu.
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