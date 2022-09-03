İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı.

Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

BRIZA isimli geminin makine arızası giderildirken İstanbul Boğazı gemi ulaşıma tekrardan açıldı.