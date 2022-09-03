Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli geminin makine arızası giderilmesi sonucu İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı.
Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
BRIZA isimli geminin makine arızası giderildirken İstanbul Boğazı gemi ulaşıma tekrardan açıldı.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
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