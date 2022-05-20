Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışma başlattı.

Çankaya'nın Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı bir villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Villaya operasyon düzenleyen ekipler, 470 kök 'Hint keneviri ele geçirdi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu.

M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

İran'da böbreğini satmış

Polis ekipleri, şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığını ve düzenek kurma işlemini orada öğrendiğini belirledi.

M.Y.'nin, Türkiye'ye dönüp bu işi yapma kararı aldıktan sonra İran'a gittiği ve böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı tespit edildi.

Elde ettiği parayla Türkiye'ye dönen ve 3 katlı villayı kiralayan M.Y.'nin yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurdurduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Soruşturma sürdürülüyor.