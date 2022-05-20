Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da oyun oynarken rahatsızlanan Hafza Yılmaz hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne ve babasıyla, dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden 4 yaşındaki Hafza Yılmaz, kuzenleriyle oyun oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
Emrah ve Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.
Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minik Hafza'nın cenazesi ikindi vaktinde toprağa verilecek.
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