Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.
Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.
Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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