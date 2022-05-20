Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Bölgede genelinde az bulutlu ve açık havanın olacağı tahmin edilirken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıkların yer yer 0 derece civarında ve altında olması bekleniyor.

Tarımla uğraşan vatandaşlar, hafif zirai don ve kırağı riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.