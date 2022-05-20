Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Eskişehir ile çevresi için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.
Bölgede genelinde az bulutlu ve açık havanın olacağı tahmin edilirken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıkların yer yer 0 derece civarında ve altında olması bekleniyor.
Tarımla uğraşan vatandaşlar, hafif zirai don ve kırağı riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: Eskişehir
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