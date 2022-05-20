19 yaşındaki İshak Aşkan, iddiaya göre, TikTok isimli sosyal medya platformunda yayınlamak üzere bir meydan okuma videosu çekmek istedi.

Haliliye ilçesinden geçen Devlet Su İşleri'ne bağlı sulama kanalına atlayan Aşkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanalda çalışma başlatan Dalgıç Polisler, genci yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu. Aşkan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.