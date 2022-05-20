DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum’da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı.

Ekiplerin salı günü yaptığı operasyonda; DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba saldırısı yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramalarda dijital materyallere el koyuldu.

DEAŞ'lı Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.