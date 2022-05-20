Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da üzerinde kontak anahtarı unutulan ticari taksiyi çaldığı önü sürülen kişi, polisle girdiği kovalamacada kaza yapınca yakalandı.
Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Z. iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kendisini darbeden şüphelilerin bıçak çektiğini gören Erhan Z. bir durakta anahtarı üzerinde unutulan taksiye binip kaçmaya başladı.
Taksinin şoförü aracını durakta bulamayınca polise haber verdi.
Aracın, merkez Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, Yeşilyurt Mahallesi'nde aracın bir apartmanın duvarına çarpması üzerine yakalandı.
Sıradaki Haber
"Mavi Bayrak"lı plaj sayısı 531'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz