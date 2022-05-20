Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüpheliler arasında, Maltepe Belediyesi üst düzey yöneticileri ve zabıta personeli de bulunuyor. Operasyon rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Maltepe Belediyesi yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/Lih1p8qqPE pic.twitter.com/hIrF0dY3vf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

Eş zamanlı baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı, 2 kişi aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında Maltepe Belediyesi'nin 2 eski belediye başkan yardımcısı da bulunuyor.