Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 01:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yumurta dolu kamyon devrildi
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi.
Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi.
Ankara’dan aldığı yumurtaları İstanbul’a götürmek için yola çıkan T.Ö. idaresindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ve olay yerinde 112 ekiplerince müdahale edilen sürücü T.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyonda bulunan yumurtalarda devrilmenin etkisi ile zarar gördü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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