Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 11 kadın zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyonda 11 kadın şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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