Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ö.U. yönetimindeki özel halk otobüsü, Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.
Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bir süre ilerleyen otobüs sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu.
Sürücü gözaltına alındı, kadının cesedi morga kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
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