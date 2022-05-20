İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yaptı.

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.