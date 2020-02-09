Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda çok sayıda sürücü yola devam edemedi, bazı araçlar kara saplanarak mahsur kaldı.

"Yolcularımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık"

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, can kaybı yaşanmaması için araçların, polis ve jandarma ekiplerince durdurulduğunu anlatan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Araçlardaki yaklaşık 400 yolcuyu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğretmenevi, polisevi ve hastanelerimizdeki misafirhanelerimize yerleştirdik. Yağışın hafiflemesiyle yollarda çalışma başlatacağız. Yolları ulaşıma açtıktan sonra misafirlerimizi uğurlayacağız. Yolcularımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Tatvan-Hizan ve Bitlis-Mutki kara yollarında çığ tehlikesi

Kentte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Vali Çağatay, Tatvan-Hizan ve Bitlis-Mutki kara yollarının, çığ tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldığını aktardı.

Aynı sebeple Bitlis-Tatvan ile Tatvan-Van kara yolunun da ulaşıma kapatıldığını kaydeden Çağatay; Buzlupınar, Muş, Ahlat, Tatvan ve Balaban istikametinden gelen tır ve diğer büyük araçların da yollarda durdurulduğunu söyledi.

Bitlis-Güroymak kara yolunda ise ulaşımın, görevli ekiplerin yardımıyla güvenli şekilde sağlandığını anlatan Vali Çağatay, Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde ise iki saatlik elektrik kesintisinin, arızanın giderilmesiyle son bulduğunu sözlerine ekledi.