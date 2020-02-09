Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya köyünde yaşayan Mustafa Tilaver, evinde aniden rahatsızlandı.

Vücudunun kasık bölgesinde şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayeti olan Tilaver'in ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekipleri ise köy yolunun tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdare Sekreterliğinden yardım istedi.

Ekipler, köye 6 saatte ulaşabildi

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından Tilaver'in yaşadığı 2600 rakımlı Kızılkaya köyüne ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgeye ulaşamayan ambulans ise köye 3 kilometrelik mesafede bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Tilaver, yolun açılmasının ardından köydeki bir minibüsle evinden alınarak iş makinelerinin kontrolünde, ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Tilaver, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tilaver'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sancısı olan hastaya iş makinesiyle yolu açıp ulaştılar

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış ve tipinin etkili olduğu Ağrı'da 293 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Özel idare ve sağlık ekipleri, Ağrı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Uzunveli köyünden gelen hasta ihbarı üzerine alarma geçti. 17 yaşındaki Dilara Doğan'ın sancılandığı bilgisi üzerine sağlık ekipleri, İl Özel idaresi çalışanlarının yardımıyla yola çıktı.

İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin açtığı yolla köye ulaşan sağlık ekipleri sancılanan Dilara Doğan hastaneye kaldırdı.

Siirt’te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

Siirt’in Eruh ilçesinden Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Ardahan'da mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı

Ardahan merkeze bağlı Çağlayk köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle servis aracıyla yolda mahsur kalan köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde bir hastayı almaya giden ambulans yine tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını aktardı.