Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hatay’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.
Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı’nda Antakya istikametine doğru seyir eden araç, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Araç sürücüsü Osman Yavşalak’ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, Haydar Gök, Mahmut Aşık ve Celal Çömez ambulansla Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: hatay elektrik direğiSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 03:38
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