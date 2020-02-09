Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kızıltepespor maçı için Mardin'e gidiyordu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücü ile 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralıların sağlık durumları iyi

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grupta 11. haftada Mardin Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşılaşacaktı.