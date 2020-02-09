Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da fırtına ağaçları ve elektrik direklerini devirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri yollara devrildi.
Adana'da rüzgarın hızı saatte 72 kilometreye ulaştı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle, bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri yola devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bazı cadde ve yollara devrilen ağaçları kaldırarak trafiği açtı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı araçlarda ağaçların devrilmesi nedeniyle hasar oluştu.
Etiketler: Şiddetli rüzgar elektrik direkleri ağaç AdanaSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 02:39
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