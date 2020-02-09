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Şırnak'ta yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta bir apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, 13 kişi dumandan etkilendi.
Vakıfkent Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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