Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre şehirde kar yağışının bu gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren don olayı görülmesinin beklendiği belirtildi.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bu gece ve yarın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesi, özel araçla trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka kar lastikli araçlarla trafiğe çıkmaları, araçlarda zincir ve çekme halatının bulunması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."