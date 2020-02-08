Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da bir evde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde ikamet eden Suriye uyruklu F.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: bursa yangın ev yangını osmangaziSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 23:21
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