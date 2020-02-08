Yıkılan duvarlar, içi toprak dolan odalar... Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan toprak kayması, mahallede büyük paniğe sebep oldu.

Deprem olduğunu sananlar, kendilerini evin dışına attı. Olayda 2 ev zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Adana ve Mersin

Adana'nın Feke ilçesinde de, 3 gündür süren yağışların ardından heyelan meydana geldi. Kayadibi Mahallesi'ndeki yolun 200 metrelik bölümü çöktü, bir ev yıkıldı. Mahallenin elektrik ve içme suyu hattı heyelan nedeniyle zarar gördü.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de 5 tonluk konteyner ev, sele kapıldı. Konteyner ev bir süre selde sürüklendi.