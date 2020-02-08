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Rize'de ve Adana'da evler heyelandan zarar gördü
Rize'de toprak kayması sonucu 2 ev hasar gördü. Evlerde hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmadı. Bir heyelan da Adana'nın Feke ilçesinde meydana geldi.
Yıkılan duvarlar, içi toprak dolan odalar... Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan toprak kayması, mahallede büyük paniğe sebep oldu.
Deprem olduğunu sananlar, kendilerini evin dışına attı. Olayda 2 ev zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.
Adana ve Mersin
Adana'nın Feke ilçesinde de, 3 gündür süren yağışların ardından heyelan meydana geldi. Kayadibi Mahallesi'ndeki yolun 200 metrelik bölümü çöktü, bir ev yıkıldı. Mahallenin elektrik ve içme suyu hattı heyelan nedeniyle zarar gördü.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de 5 tonluk konteyner ev, sele kapıldı. Konteyner ev bir süre selde sürüklendi.
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