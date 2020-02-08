Haber Giriş: Kaynak: DHA
Akbile yüklemek istediği parasını kargaya kaptırdı
Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yüklemek isteyen bir yolcu, makinedeki parasını kargaya kaptırdı.
Marmaray'da, bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı, daha sonra da pardösüsünden çekmeye başladı.
Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Olayın şokuyla “Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti.
Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: parasını kargaya kaptıran kadın para karga istanbul kart AKBİLSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 23:08
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