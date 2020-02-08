Marmaray'da, bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı, daha sonra da pardösüsünden çekmeye başladı.

Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Olayın şokuyla “Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti.

Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.