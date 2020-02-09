Samsun şehir merkezine dün öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar gün boyu aralıklarla devam etti, kar akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araç karla kaplı yolda takla attı.

Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise takla atan aracı fark ederek kaçtı.

İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı.

Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Ambulans ve itfaiye de kaza yaptı

Kaza sonrası olaya müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye ekibi, Nişantaşı Caddesi'nde kar yağışının ardından oluşan buzdan dolayı rampayı çıkamadı. Kaymaya başlayan itfaiye aracı bir süre sonra yolun sağında durabildi.

Bu sırada itfaiye aracının yanında ilerleyen 112 Acil Servis ambulansı da kaymaya başladı. Geri manevra yapan ambulans, itfaiye aracına çarparak durabildi.

Kazada maddi hasar meydana geldi.