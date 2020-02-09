Çiftçilerin zirai don nöbeti
Muğla ve Mersin'de yaşayan çiftçiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düştü.
Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı mahallelerinde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.
Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle sık sık ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam edecek.
Mersinli çiftçiler de mahsullerini korumak için nöbette
Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, "zirai don" uyarısının ardından seralarda soba yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.
Çiftçi Abdullah Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerinin zirai dondan etkilenmemesi için serada soba yaktıklarını, sabaha kadar uyumayacaklarını belirtti.
Necati Yıldız da emeklerinin zarar görmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti.
Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle soğuğa karşı nöbet tuttuklarını anlatan Yıldız, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sobalar yanmazsa ürünlerimiz zarar görür. Sabaha kadar nöbet tutacağız." diye konuştu.
Ahmet Doğru da mahsullerin zarar görmemesi için bu tedbiri aldıklarını söyledi.