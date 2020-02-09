Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düştü.

Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı mahallelerinde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.

[Fotoğraf: AA]

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle sık sık ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Mersinli çiftçiler de mahsullerini korumak için nöbette

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, "zirai don" uyarısının ardından seralarda soba yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Çiftçi Abdullah Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerinin zirai dondan etkilenmemesi için serada soba yaktıklarını, sabaha kadar uyumayacaklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Necati Yıldız da emeklerinin zarar görmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti.

Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle soğuğa karşı nöbet tuttuklarını anlatan Yıldız, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sobalar yanmazsa ürünlerimiz zarar görür. Sabaha kadar nöbet tutacağız." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Doğru da mahsullerin zarar görmemesi için bu tedbiri aldıklarını söyledi.