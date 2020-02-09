İlçeye bağlı Çamdibi köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Kamil Pınar’a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyerek ahşap evin tamamını sardı.

Köylülerin müdahalede bulunduğu yangını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı

Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgeye giden itfaiye aracı ve arozöz, kötü hava koşulları nedeniyle köye ulaşamadı.

Yangının çevresindeki diğer evlere sıçrama riski ise büyük paniğe neden oldu.

Köylülerin yoğun çabasıyla diğer evlere sıçraması önlenen yangın sonrası 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.