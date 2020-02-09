Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Keremköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda bir grubu fark etti.
Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: balıkesir gömeç düzensiz göçmen zeytinlikSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 03:09
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