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Bitlis ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Ölek köyü kırsalındaki operasyonda 2 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ise silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bitlis ve Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları, bölücü terör örgütünün alanını iyice daralttı.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarla örgüte ağır kayıplar verdiriliyor. Yoğun operasyonlarla teröristler her gün biraz daha köşeye sıkışıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'in merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber

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