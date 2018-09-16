Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

Van Gevaş'ta Akdamar Adası'na tatlı su taşınması için yürütülen çalışmalar kapsamında göle boru batırma işlemi yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) geliştirilen Akdamar Adası'na tatlı su projesi kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan adaya ulaştırılacak suyun taşınacağı boruların göle batırma işlemi törenle başladı.

Pınarbaşı'ndaki sahilde düzenlenen törende konuşan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kaynak suyunun Akdamar Adası'nın yanı sıra ilçe jandarma, sahilde yer alan villalar ve Dokuzağaç Mahallesi'ne de ulaştırılacağını söyledi.

Projeyi kasım ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirten Tekataş, "Bu projenin toplam 4 kilometrelik hattı, daldırma işlemi yapacağımız Van Gölü'nün altından Akdamar Adası'na su götürülme projesi şeklindedir. Bu projeye 25 Mayıs'ta başladık ve 5 milyonluk toplam bedeli olan bir yatırımdır. Projemizin bitiş tarihi olarak kasım ayını hedefliyoruz. Kasım ayında Akdamar'a suyu vermiş olacağız" dedi.

Projenin tamamı VASKİ mühendislerine ait

Geçecekleri deniz altı hattının en derin yerinin 58 metre olduğunu dile getiren Tekataş, şunları kaydetti:

"125'lik borularla suyu götürüyoruz. Toplam 600 adet ve ortalama 80 kilogram ağırlığında beton bloklarla daldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Adada ise 20 metreküplük bir depo yapılacak. Adaya yine tarihi görünümlü 5 çeşme yapmayı planlıyoruz. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun ve aksamaya mahal vermeyeceğiz."

Projenin fikir babasının Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu olduğunu ifade eden Tekataş, "Buranın projesi tamamen VASKİ mühendislerine aittir. Türkiye'de 'Kıbrıs modeli'nden sonra ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriliyor. Gururla söylüyorum ki, bunu VASKİ personeli gerçekleştirdi" diye konuştu

Konuşmanın ardından borular Van Gölü'ne bırakılmaya başlandı.

Kaynak: AA