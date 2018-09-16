Akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterisi

Üçüncü "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri" Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra birçok pilot gökyüzündeki hünerleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

Hava gösterilerinde paramotor, paraşüt, model uçak, helikopter, planör, gyrocopter uçuşları dışında Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini gösteren SOLOTÜRK, heyecanla gösterileri izleyen seyircilerden alkış aldı.

Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, uçuş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşların hava şartlarına göre planlandığını belirterek, "Gösteri nabzını yavaş yavaş artırıyoruz. Dumanlar, sesler, insanları yavaş yavaş havacılığa daha çok çekmeye başlıyor ve tabii ki medarı iftiharımız, göz bebeğimiz şanlı Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi noktayı koyuyor." dedi.

"Herkes görevini çok iyi yaptı"

Gösterinin ilk gününün başarılı tamamlandığını dile getiren Öztürk, şunları belirtti:

"Dün harikaydı. Hava sabah biraz kapalıydı. Biliyorsunuz Türkiye’de de insanlar güneş insanıdır. Güneş görmeyince hava kapalı deyip vazgeçebilirlerdi ama kimse buraya gelmekten vazgeçmedi. Muazzam bir kalabalık var. Bugün de kalabalık var. Çok şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Program harfi harfine devam etti. Tabii dakik olmak zorundayız. Havacıyız ve zor bir program. Çünkü biliyorsunuz bir sürü uçak uçuyor. Bunları emniyetli bir şekilde kaldırmamız, indirmemiz lazım. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor bu programda. Herkes görevini çok iyi yaptı."

Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün daha çok coşku bekliyoruz. Dün çok güzel geçti. Birbirinden renkli uçaklar gökyüzünde yerini aldı. Bugün daha da yoğunluk bekliyoruz. Her yıl giderek seyirci sayımız artıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA