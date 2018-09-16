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Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı

Erzincan İliç'de iki çoban ayı saldırısına uğradı. Yaralanan çobanları ayıdan çoban köpekleri kurtardı.

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Erzincanda ayı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı

Erzincan İliç'deki Çilesiz köyünde 39 yaşındaki Erkan Özbek ve 40 yaşındaki Adem Bozkuş küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Uluyamaç köyü Karadere Yaylası'na gitti.

Yaylada ayı saldırısına uğrayan Özbek ve Bozkuş, yanlarındaki çoban köpeklerinin yardımı ile ayıdan kurtulabildi.

Yayladaki yakınları tarafından İliç Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, buradan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

El ve ayaklarından yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen Özbek ve Bozkuş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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