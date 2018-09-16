Hakkari'de terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Eylül'de düzenlenen hava harekatı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda PKK'lı iki teröristin tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada biri kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son 3 günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA